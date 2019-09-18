Первое свидание Витора Бута с родными в тюрьме длилось 4 часа

Бут отказался врать о коррупции в России в обмен на грин‐карту Подробнее

Алла Бут с дочерью приехали в Марион в 8:30 утра по местному времени (16:30 по Москве) и пробыли в здании тюрьмы более четырех часов. Семья смогла увидеть Виктора Бута впервые с 2012 года, когда ему был вынесен приговор.

Ранее стало известно, что руководство тюрьмы позволило заключенному видеться с семьей четыре раза в неделю не более, чем на четыре часа, пишут «Известия».

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В США ее считают террористической. Спустя два года его экстрадировали в Соединенные Штаты, а еще через два года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.