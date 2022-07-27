Кремль отказался комментировать предложение США об обмене Бута на Уилана и Грайнер

В Кремле отказались комментировать сообщения об идее властей США обменять Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Без комментариев», — сказал он РИА «Новости».

Не стал комментировать предложение и адвокат россиянина Стив Зиссу. Он добавил, что вскоре это «может измениться».

«У меня нет комментария, но это может вскоре измениться. Прямо сейчас у меня нет комментариев по этому поводу», — рассказал представитель Виктора Бута.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил потенциальный обмен Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.