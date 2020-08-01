Жена Виктора Бута рассказала, что потеряла с ним связь

Алла Бут сообщила, что потеряла связь с мужем Виктором Бутом, отбывающем в американской тюрьме 25-летний срок. Он не звонил домой с 22 июля, семья и дипломаты не могут его найти.

Она рассказала РИА «Новости», что Виктору Буту в последнее время разрешали звонить близким каждую неделю, но с 22 июля он этой возможностью не пользовался.

«26 июля один из друзей мужа получил от него письмо по тюремной электронной почте, написанное 23-го числа, это обычное опоздание на три дня из-за перлюстрации. В письме говорилось, что в тюрьме уже 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — рассказала Алла Бут.

Она обратилась в российское посольство в Вашингтоне, и дипломаты ей сообщили, что не могут связаться с федеральной тюрьмой Мэнсон — там никто не берет трубку.

В последнем электронном письме Бута сказано, что распространение заболевания в тюрьме началось три недели назад, когда в учреждение на карантин начали переводить заключенных из мест, где заболевших было много.

Алла Бут предположила, что в тюрьме, где содержится муж ввели более строгий карантин: «Перестали выпускать из камер совсем. В последние месяцы, во время изоляции, выпускали раз в день на очень короткое время, можно было выйти во дворик блока и подышать свежим воздухом»,

Женщина призналась, что очень волнуется за мужа. Виктор плохо переносит жару, а в камере при дневной температуре +37 градусов нет кондиционера.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации американских спецслужб. Его тайно вывезли в США, где предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянин виновным себя не признал. Суд присяжных приговорил его к 25 годам тюрьмы.