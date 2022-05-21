Посольство РФ подвергло критике условия содержания Бута в тюрьме

Ситуация с отказом предоставить медицинскую помощь содержащимся в американских тюрьмах россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу является неприемлемой. Такое мнение высказали в посольстве России в США. Комментарий диппредставительства опубликован в Telegram-канале миссии.

В посольстве подчеркнули, что россияне испытывают серьезные проблемы со здоровьем, при этом возможности пройти квалифицированное обследование и получить необходимые лекарства у них нет.

«Обращаем внимание на неприемлемую ситуацию, связанную с отказом в предоставлении медицинской помощи российским гражданам В. А. Буту и Р. В. Селезневу, содержащимся в американских тюрьмах», — говорится в заявлении.

Диппредставительство РФ отмечает, что американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы. Такое отношение российские дипломаты назвали недопустимым.

Посольство призвало предпринять необходимые меры по срочной помощи соотечественникам.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В 2012 году он был осужден на 25 лет тюрьмы.

В июле 2014 года агенты секретной службы США на Мальдивах задержали Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В августе 2016 года его признали в США виновным в кибермошенничестве и в дальнейшем приговорили к 27 годам тюрьмы.