Виктора Бута в тюрьме США перевели в спецблок для террористов. И это реальная угроза

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«Они могут переводить человека из тюрьмы без объяснений. С Виктором ситуация все время конъюнктурно меняющаяся. Он человек медийный, продолжает делать заявления, находясь в местах принудительного содержания. Его кейс является чисто политическим. Можно смело утверждать, что его, как и Бутину, как и Ярошенко, будут переводить на разные условия содержания просто по решению федерального маршала и маршала непосредственно в тюрьме. В том, что это ангажированное решение, у меня сомнений нет», — заявил Александр Ионов.

По его словам, Виктор Бут может обратиться как и в Федеральное бюро тюрем, так и к начальнику тюрьмы, чтобы ему объяснили его перевод. С нотой выступила и дипломатическая миссия России в США.

Спецблок, в который перевели Виктора, отметил собеседник «360», находится на территории той же тюрьмы строгого режима, где он был до этого. Соответственно, решение о том, чтобы его перевести назад, тоже будет зависеть только от Федерального бюро тюрем.

Его сотрудники, по мнению Ионова, не любят, когда публично рассказывают, в каких реальных условиях содержатся граждане России в американских тюрьмах. А Бут активно общался с журналистами.

Правозащитник отметил, что в спецблоке можно легко попасть на сегрегацию. Свободно там не перемещаются, в основном, проводят время в камере. Также очень большую озабоченность вызывает, кто будет соседом Виктора. «Если это какой-нибудь террорист, то здесь, конечно, мало приятного — делить восемь квадратных метров с человеком, который является особо опасным преступником. Тем более, что радикальные исламисты не очень любят людей христианской веры», — заметил Ионов.

Есть риск реальной угрозы, потому что не раз радикальные террористы нападали на наших граждан в тюрьмах. Очень надеемся, что в ближайшее время состоится консульский доступ к Виктору, чтобы можно было проверить условия его содержания Александр Ионов правозащитник.

Виктора Бута задержали в Таиланде 12 лет назад. Произошло это в ходе спецоперации американских спецслужб. Россиянина экстрадировали в Штаты, где обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Два года назад Виктор заявил, что не станет заключать какие-либо сделки с правительством США ради собственной свободы. Этой осенью ему впервые разрешили увидеться с женой и дочерью.