Защита Бута готовит иск к бюро тюрем США за неоказание медпомощи

Защита отбывающего 25-летний срок тюремного заключения в США российского предпринимателя Виктора Бута готовит иск против американского бюро тюрем. По словам адвоката Стива Зисса, россиянину не оказывают квалифицированую медпомощь. Об этом юрист сообщил РИА «Новости».

Здоровье Виктора Бута значительно ухудшилось около полугода назад. Тогда говорили о развитии в организме россиянина неизвестной инфекции, обострившейся на фоне отсутствия квалифицироанной медпомощи. За шесть месяцев заключенного ни разу не осмотрел специалист, диагноз Буту не выставлен до сих пор.

«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск», — сказал адвокат.

Он добавил, что американский суд «не потерпит нарушения прав человека в отношении заключенных со стороны тюрем США». А в настоящий момент речь идет именно об этом.

«Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза — это нарушение, которое в суде защитить невозможно», — резюмировал юрист.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке 6 марта 2008 года. Его обвиняют в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке террористов. Россиянин был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2012 году. Вынесенный приговор Бут назвал еще одним примером «полной неэффективности так называемой системы уголовного правосудия в Америке».