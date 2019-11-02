Госдеп США не разрешил супруге Бута дополнительные свидания с мужем

Согласно правилам тюрьмы, где содержится россиянин Виктор Бут, родственники могут встречаться с заключенными два раза в неделю — по субботам и воскресеньям.

Супруга Виктора Бута рассказала о первой за семь лет встрече с мужем Подробнее

На первые четыре недели после приезда в начале сентября семьи Виктора Бута в Штаты, госдепартамент разрешил две дополнительные встречи в неделю. После чего жена заключенного Алла Бут обратилась к властям с просьбой предоставить им такую возможность до конца их пребывания в США.

«Нам ничего не разрешили, нам ничего не дали. Так ответа официального и нет до сих пор. Были два или три запроса, были две рабочие встречи по этому вопросу, и обещали, но официальной бумаги нет», — сообщила Алла Бут.

По ее словам, семья сможет встретиться с заключенным еще четыре встречи. Каждый день свиданий они общаются по три-четыре часа в общем зале тюрьмы, которая находится рядом с городом Мэрион в штате Иллинойс.

Это был первый раз, когда Виктор Бут увидел семью после заключения. Он был арестован и осужден в 2012 году к 25 годам тюремного заключения за сбыт оружия группировке, которую в США считают террористической.