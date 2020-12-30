Адвокат заключенного в тюрьме США Виктора Бута рассказал о его болезни

Адвокат заключенного в американской тюрьме Виктора Бута Алексей Тарасов намерен сегодня обратиться к администрации. Все дело в том, что у бизнесмена началось серьезное воспаление в гайморовой пазухе, но должную медицинскую помощь ему никто не оказывает.

Изначально о проблемах со здоровьем Бута рассказала его жена Алла. Бизнесмен позвонил ей накануне и сообщил, что у него пятый день держится температура около 39 градусов, есть озноб и нет сил.

«Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелено-желтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх, и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись», — написала она в Facebook.

Алла Бут уверена, что супруг может умереть, если его не начнут лечить антибиотиками. Сейчас заключенному дают только парацетамол. По ее словам, российское посольство уже направило ноту в госдепартамент.

Адвокат также заявил, что предпримет все необходимые меры, чтобы исправить эту ситуацию, пишет РИА «Новости».

В феврале этого года Алла Бут сообщила, что ее мужа перевели в «особый» блок американской тюрьмы Мэрион. Тогда отбывающий 25-летний срок россиянин остался без связи. Бизнесмена посадили в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.