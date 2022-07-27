Россиянина Виктора Бута предложили обменять на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Президент США Джо Байден уже одобрил обмен, сообщил телеканал CNN. В американском Минюсте выступали против такой сделки.

В Белом доме подчеркнули, что рассчитывают на успех сделки, которую обсуждают «на самом высоком уровне».

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил на брифинге, что США сделали предложение России по обмену Бриттни Грайнер и Пола Уилана еще «несколько недель назад». Его содержание глава Госдепа не раскрыл.

В ближайшее время Блинкен намерен обсудить проблему заключенных с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Адвокат Бута, уточнило РИА «Новости» в Telegram-канале, пока не стал комментировать информацию о возможном обмене своего подзащитного.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американского правительства. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы, признав виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Все обвинения российский бизнесмен, отбывший половину срока, отрицает.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков, а ее соотечественника морского пехотинца Пола Уилана — в шпионаже.