МИД России сообщил о сложностях переговоров по обмену гражданами с США

Россия испытывает трудности в вопросе переговоров об обмене гражданами с США. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«На сегодня сложно заниматься разного рода обменами гражданами с США», — сказал дипломат.

Так он прокомментировал вероятность обмена задержанной с наркотиками американской баскетболистки Бриттни Грайнер на арестованного в США российского предпринимателя Виктора Бута.

Грайнер задержали в марте в аэропорту Шереметьево при попытке незаконно ввезти в Россию гашишное масло. Баскетболистка выступала в составе сборной США, победила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио. До ареста она защищала цвета екатеринбургского клуба УГМК.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в сговоре с целью убийства граждан США, незаконной торговле оружием и поддержке террористов. Россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы в 2012 году.