Москалькова рассказала о переговорах по возвращению Бута и Ярошенко в Россию

Вопрос возвращения Виктора Бута и Константина Ярошенко в Россию продолжает обсуждаться, но переговоры пока не завершены. Мужчин арестовали в разных странах и выдали США.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что переговоры проходят конфиденциально по просьбе родных арестованных, передает РИА «Новости».

«Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен. Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится», — сказала Москалькова.

Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Его спровоцировали спецслужбы США и вывезли а Америку. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора, чтобы убить гражданина США, и в поддержке терроризма.

Ярошенко арестовали в Либерии и выдали США. В 2011-м его приговорили к 20 годам лишения свободы в тюрьме общего режима. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки партии наркотиков на территорию Америки.

Ранее адвокат Ярошенко рассказал о возможном обмене заключенного на Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет колонии за шпионаж.