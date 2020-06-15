Шпионское дело под грифом «секретно». Осужденного Пола Уилона предлагают вернуть США в обмен на россиян

Американца Пола Уилана осудили на 16 лет за шпионаж. По версии следствия, он собирал секретные сведения и пытался вербовать силовиков и военных. В США возмущены суровостью приговора и требуют освобождения шпиона. Россия же может обменять его на Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Мосгорсуд приговорил бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. В чем конкретно заключается обвинение, неизвестно. Из-за грифа «секретно» судья Андрей Суворов гласил только резолютивную часть решения. В последнем слове американец заявил о своей невиновности.

Из пехоты в «Метрополь»

По сведениям CNN, 48-летний Уилан родился в Канаде, в семье выходцев из Великобритании. В последние годы жил в пригороде Детройта — в городке Нови. Помимо гражданства США, имеет паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Во время службы в американской морской пехоте дважды бывал в Ираке, где участвовал в боевых действиях. Как отмечала Тhе Washington Post, в 2008 году Уилана уволили в запас из-за обвинений в воровстве.

После увольнения из армии Уилан работал в консалтинговой компании в сфере управления Kelly Services и неоднократно посещал Россию. В 2016 году устроился на должность начальника службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner.

Уилана задержали в конце 2018 года в Москве. Американец уверял, что 22 декабря прилетел в Москву на свадьбу бывшего сослуживца, который женился на россиянке. Вместе с другими гостями он заселился в «Метрополь», но 28 декабря он не появился на церемонии.

Флешка с уликами

Причиной задержания стала флешка со списком оперативников одного из подразделений ФСБ. Как писал «Коммерсант», накопитель Уилану передал давний знакомый, майор управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Яценко, который выступил основным свидетелем обвинения. По версии следствия, работа в Kelly Services и BorgWarner была прикрытием для сбора в России секретных сведений и попыток вербовки сотрудников Минобороны и ФСБ.

По словам Уилсона, он ожидал, что на флешке будут фотографии совместной турпоездки в Сергиев Посад. А происходящее объяснил желанием силовика выслужится и не возвращать долг в 100 тысяч рублей. Защита также настаивала, что американец стал жертвой провокации и не имеет к шпионажу никакого отношения. Хотя в материалах дела и значится, что в поле зрения спецслужб Уилан попал еще несколько лет назад.

«Его считают кадровым разведчиком Соединенных Штатов Америки, что он чуть ли не полковник РУМО (разведывательного управления Министерства обороны — прим.ред.). Пол вину свою не признает. Мы заявляли о провокации преступления, поскольку вся инициатива исходила от главного свидетеля обвинения», — говорил РБК адвокат американца Владимир Жеребенков.

Без политической окраски

Из-за секретности процесс проходил за закрытыми дверями. На заседания не допускали даже посла США в Москве Джона Салливана. Узнав решение суда, дипломат заявил, что разочарован и возмущен строгостью «тайного правосудия». По его мнению, приговор вынесли «в отсутствие доказательств». А госсекретарь Майк Помпео потребовал немедленного освобождения осужденного.

«Возмущен приговором, вынесенным Полу Уилану. Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», — написал он в Twitter.

Осужденного американца нельзя считать политическим заложником, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», — сказал Песков.

Взаимовыгодный обмен

Не исключено, что позднее Уилона обменяют на отбывающих наказание в США Виктора Бута или Константина Ярошенко. Супруга бизнесмена Алла Бут подтвердила, что готова обратиться к американским властям, если ее адвокаты и российские дипломаты сочтут это уместным.

Как сообщил адвокат Жеребенков, такие разговоры уже ведутся. «Служба внешней разведки ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что ранее Россия не раз предлагала США варианты обмена осужденными. Сейчас внешнеполитическое ведомство придерживается той же позиции. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уточнил, что Москва заинтересована в обмене Уилана на Ярошенко, Бута или их обоих разом.