«Да мне хоть на черта бы его поменять!» Брат Виктора Бута оценил возможность обмена на Пола Уилана

Американца Пола Уилана могут обменять на осужденного в США Виктора Бута. Такое мнение высказал адвокат гражданина США Владимир Жеребенков. Эту возможность прокомментировал брат Виктора Сергей Бут.

«Да мне хоть на черта его бы поменять. Просто уже сглазить боишься. Да даже тут вопрос не в том, чтобы сглазить — а ты уже просто во все это не веришь», — заявил «360» Бут.

По его мнению, все старания могут оказаться бесполезными, и именно по вине властей США.

«Семья написала уже миллион прошений за все это время, пока он там находится», — отметил родственник.

Бизнесмена Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году за то, что он намеревался продать оружие леворадикальной группировке Колумбии. Мужчину экстрадировали в США и приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам Бут свою вину так и не признал.

Американца Пола Уилана обвинили в шпионаже, его отправили в российскую колонию на 16 лет. Мужчину задержали еще в декабре 2018 года. Защита настаивает на том, что мужчину просто подставили, и будет оспаривать решение суда.