Закрытие границ, перенос Олимпиады и Путин в Коммунарке. Неделя в фотогалерее

За прошедшую неделю произошло много разных событий, но темой № 1 продолжает оставаться пандемия коронавируса. Число заболевших растет, Россия закрывает границы, людям запрещают покидать дома. Несмотря на это, находятся те, кто нарушает ограничения ради путешествий и шашлыков. О главных событиях недели с 23 по 29 марта — в фотогалерее «360».

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Такое решение принял Международный олимпийский комитет 24 марта. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за распространения коронавируса большинство крупных соревнований перенесли или приостановили. Глава международного комитета Томас Бах подчеркнул, что вариант с отменой Игр не рассматривается.

Российские спортсмены рассказали, что перенос Игр негативно повлияет на все виды спорта. Из-за раннего закрытия сезона им придется начать все тренировки с нуля.

Путин посетил Коммунарку

Президент России Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке — там лечат пациентов с коронавирусом. К своему визиту глава государства подготовился — чтобы обезопасить себя от возможного заражения, он надел желтый защитный костюм и маску с фильтрацией воздуха. Этот предоставляет полную защиту. Экипировка защищает от проникновения в организм биологически опасных веществ и неорганических химикатов.

Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля

На следующий день после посещения больницы в Коммунарке президент обратился к россиянам с речью. Он объявил, что следующая неделя для многих жителей страны станет нерабочей. Продолжат функционировать только те предприятия, которые не могут остановить свою деятельность ни на один день, а также производители и поставщики услуг и товаров первой необходимости. Всех остальных глава государства призвал быть дома — это нерабочее время им полностью оплатят.

Москва и Московская область ввели дополнительные меры, чтобы как можно больше людей остались дома. На период вынужденных выходных там перестали работать все кафе, бары и рестораны — они продолжили принимать заказы только на вынос. Закрылись также все СПА-салоны и салоны красоты. Ограничения ввели и на количество посетителей городских парков.

Перенос всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Во время своего выступления Владимир Путин назвал жизнь и здоровье граждан страны главным приоритетом. Он заявил, что из-за ситуации с коронавирусом в стране всероссийское голосование по поправкам в Конституцию перенесут. Оно должно было состояться 22 апреля — этот день власти планировали объявить выходным для всех жителей страны, чтобы те могли без помех отдать свои голоса. Пока не известно, когда теперь будет проходить голосование по поправкам в главный закон страны.

Об изменении Конституции Путин заявил во время своего послания к Федеральному собранию. С тех пор законопроект уже утвердили и в Госдуме, и в Совфеде, а также поддержали все субъекты России. Сам президент подписал закон о поправках и передал его на рассмотрение Конституционному суду, чтобы документ проверили на соответствие главного закону страны. Суд не нашел никаких нарушений Конституции.

Россия полностью закрыла границы

Из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла все границы: автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Попасть в страну и покинуть ее временно нельзя будет и через сухопутный участок на границе с Белоруссией. Такое решение правительство страны приняло 28 марта — после того, как число зараженных превысило тысячу человек. По последней информации, в России коронавирусом нового типа заболели уже 1534 пациента, восемь из них скончались.

Однако эксперты уверены, что эта мера не сильно повлияет на жизнь обычных граждан страны. Ведь сейчас не самое лучшее время для заграничных путешествий, да и международное сообщение из России практически остановлено.

Россияне нарушают самоизоляцию ради шашлыка

Несмотря на призыв президента оставаться дома на выходной неделе, а также меры, принятые регионами, многие россияне нарушили самоизоляцию. Они воспользовались хорошей погодой и решили отправиться на природу — сделать шашлыки в большой компании или просто прогуляться по улицам.

Многие выкладывали с социальных сетях фотографии и видео о том, как хорошо им отдыхается на свежем воздухе. Некоторые воспользовались теплой погодой и отправились играть в волейбол, а другие решили искупаться. Специалисты уверены — жители страны просто не осознают всей серьезности ситуации, в которой они находятся. Такое поведение может воплотить в жизнь сценарии фильмов-катастроф.

Туристов выселили из отелей Сочи

Нашлись и те, кто воспользовался выходной неделей, чтобы попутешествовать. Многие россияне решили отправиться в Сочи — число бронирований мест в отелях после обращения Путина увеличилось в разы. Однако власти региона приняли жесткие меры по сдерживанию потока туристов. Чтобы не допустить распространения коронавируса, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил количество пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок.

Подписал постановление: на этот период закрываем все торговые центры, парки, точки общепита. Теперь они могут готовить еду только на вынос. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы Вениамин Кондратьев.

Однако запрет коснулся не только тех, кто только планировал полететь в Сочи, но и туристов, которые отдыхали там уже несколько дней. Всех их выселили из отелей и гостиниц и специальными чартерными рейсами доставили в Москву.

Жители Москвы и Подмосковья смогут выходить из дома только по веским причинам

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране власти столицы и Московской области 29 марта усилили меры по борьбе с распространением инфекции. Теперь жители могут покидать свои дома только в исключительных случаях. К ним относятся:

— необходимость в экстренной медицинской помощи;

— прямая угроза жизни и здоровью;

— путь к месту работы и обратно, если предприятие продолжает функционировать;

— поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, а также в банк или салон связи;

— выгул домашних животных при условии пребывания на расстоянии не более 100 метров от дома;

— вынос мусора.

Режим самоизоляции для жителей всех возрастов начал действовать с 20:00 29 марта.

По последним данным, в Москве зафиксировали 1014 случаев заболевания. В Подмосковье новым типом инфекции заразились 112 человек.