Россияне рванули в Сочи и на шашлыки, несмотря на запреты. Преступное отрицание превратит жизнь в фильм-катастрофу

Призывы остаться дома, чтобы обезопасить себя, своих близких, да и просто окружающих, услышали не все. Билеты и туры в Сочи раскупались за считаные минуты после того, как было объявлено о нерабочей неделе. Теперь эти туристы оказались на улице, но, кажется, так и не поняли почему. Психолог объяснил «360», когда люди перестанут отрицать серьезность ситуации.

Не каникулы

Президент Владимир Путин обратился к россиянам 25 марта и объявил, что следующая неделя станет нерабочей практически для всех, кто не занят на экстренных службах или на производствах, которые нельзя остановить. Эта мера, как отметил президент, нужна для сдерживания коронавируса в России, ведь каждый день в стране находят по 100–200 новых случаев заражения.

Но, кажется, многие услышали только часть о том, что неделя будет нерабочей. Уже на следующий день количество бронирований отдыха в Краснодарском крае и Крыму подскочило до летних рекордов. Пользователи заметили целую вереницу самолетов, движущихся из Москвы в сторону юга.

В ответ власти южных регионов ввели запрет на размещения в отелях, там закрыли рестораны, кафе. Теперь все те, кто резко купил туры и билеты, не менее резко должны будут вернуться.

«Помимо отелей и гостиниц, закрыты все пункты общественного питания, всякие кальянные, караоке, фитнес-залы. А так как в отеле питание обеспечивается рестораном, ресторан закрыт, они тоже не имеют права кормить людей. Отменили все завтраки, обеды, ужины, которые были включены в путевки. Всех вывозят, сокращают им туры. У многих только начались эти туры. Тем, у кого заезды после 28-го, просто аннулировали туры. Мне пришло уведомление об аннуляции», — рассказал «360» Марат, который заехал в отель в Сочи 27 марта.

Вот так сейчас выглядит Сочи. Люди гуляют, ходят по магазинам, загорают и купаются (сейчас в Сочи около 18 градусов выше нуля).

Тех, кто покупал туры, с субботы вывозят чартерными рейсами. Специальных рейсов для тех, кто отправился за город жарить шашлыки, пока нет. Остается только уповать на то, что они прислушаются к советам властей и вернутся домой. А ведь таких людей очень много. Попробуйте набрать хештег #шашлыки. Новые фотографии появляются примерно каждую минуту, и это только в открытых аккаунтах.

Отрицание

Психологи считают, что таким людям нужны не советы, а реальные истории, причем близких людей.

«Я думаю, что эти люди уже не подвергаются воздействию со стороны СМИ. Они в принципе критично к этому относятся. Наверное, должно произойти что-то либо с ними, либо в их ближайшем кругу, чтобы они поняли, что это не где-то далеко в Ухане или в Милане происходит. Когда кто-то им напишет, что он сам или его знакомый действительно попал в больницу, тогда до него дойдет вся серьезность ситуации», — отметил психолог Евгений Фомин.

По его словам, люди, которые не перестали путешествовать, отрицают серьезность ситуации. Фомин отметил, что часто те же люди, смотря фильмы-катастрофы о пандемиях, думают о том, как глупо ведет себя главный герой. Теперь же они сами недооценивают значимость ситуации «вследствие некоторого своего инфантилизма и, возможно, безответственности».

На всякий случай, еще раз. По последним данным, в России коронавирус нашли у 1264 человек. На поверхностях вирус может существовать несколько дней, а симптомы проявляются у человека в среднем через 5–7 суток после заражения. Начиная с 28 марта в России объявлена нерабочая неделя, в течение которой власти призвали по возможности сидеть дома. Особенно это касается людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.