Москва ввела режим самоизоляции для жителей всех возрастов

Москвичей, вне зависимости от возраста, попросили соблюдать режим самоизоляции. Теперь выйти в магазин, банк или салон связи можно будет только в случае необходимости.

В Москве ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Покидать дома можно только в экстренных случаях — если есть угроза жизни и здоровья. Также можно выходить из дома для поездок на работу, но только если вы обязаны выйти на работу. Не запрещено посещать ближайшие магазины или аптеки. Выгуливать домашних животных можно только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Вводится обязательная социальная дистанция не менее 1,5 метра. Исключение — поездки на такси.

Домашний режим самоизоляции вводится с 30 марта для всех жителей Москвы независимо от возраста. Позже власти планируют ввести специальные виды пропусков, благодаря которым можно выйти из дома. Также в течение ближайшей недели в Москве начнет работу умная система контроля соблюдения домашнего режима. Власти назвали эти решения абсолютно необходимыми.

Все магазины, аптеки и другие организации, обслуживающие население, должны разместить специальные разметки для дистанцирования или установить специальный режим посещения.

Меры усилили из-за того, что в Москве растет число подтвержденных случаев коронавируса. В столице уже больше тысячи пациентов с диагнозом COVID-19.