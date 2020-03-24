Путин навестил больницу с коронавирусными больными в Коммунарке. И примерил защитный костюм

Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. На главу государства надели желтый защитный костюм, включая маску с фильтрацией воздуха.

О визите Путина в больницу ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, глава государства сначала отправился в Ново-Огарево на совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и мэром Москвы Сергеем Собяниным. На мероприятии обсуждались меры борьбы с коронавирусом.

На этом совещании президент принял решение отправиться на стройку в московский поселок Коммунарка. Там Путина одели в защитный костюм. Этот момент попал на видео.

Изначально Путину предложили посмотреть на больницу из вертолета как только учреждение полностью построят. Однако президент решил лично поехать на объект.

В Коммунарке есть несколько учреждений, где лечатся больные коронавирусом. Это отделения в ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Инфекционный медицинский центр в Новой Москве будет готов, по словам источника «Известий» в строительном комплексе столицы, возведут к началу апреля. Он рассчитан на 500 мест, в том числе 250 реанимационных.