Рестораны и кафе приостановят работу в Подмосковье до 5 апреля

В Московской области с 28 марта по 5 апреля не будут работать рестораны, кафе и буфеты. Из магазинов останутся открытыми только продовольственные, те, где продаются товары первой необходимости, и аптеки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился приостановить работу кафе и других предприятий общественного питания, кроме тех, которые работают на доставки. Но посетить эти заведения клиенту все равно будет нельзя. Столовые для сотрудников работающих предприятий закрывать не будут.

Кроме того, приостановят работу все магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости, салоны красоты, солярии, сауны — все то, что предусматривает очное посещение. Доставку сохранят и для магазинов.

Следующая неделя в России объявлена выходной. В Московской области на это время ввели ряд ограничений: запрещены развлекательные мероприятия, не будут работать библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты и ночные клубы.

Но это не значит, что нельзя выходить на улицу. По-прежнему разрешены прогулки в парках культуры и отдыха в одиночестве или семьей. В то же время власти рекомендовали людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, самоизолироваться. С покупкой продуктов и лекарств пожилым и одиноким людям помогают волонтеры. Все платежи можно будет совершать онлайн.

В Московской области, по последним данным, зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом. Всего в России — 840 заболевших в 56 регионах.