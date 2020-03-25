Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Глава государства подчеркнул в указе: сделано это для того, чтобы избежать возможных рисков для здоровья россиян в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предусмотренных ст. 1 закона РФ о поправке к Конституции РФ „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“, определяется отдельным указом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Чуть ранее Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что голосование будет перенесено. О новой дате пока не сообщается.

О том, что основной закон нуждается в корректировке, говорили давно. Конституции в том виде, в котором она сейчас, — уже 26 лет, и она, по мнению экспертов, сильно устарела.

О поправках в Конституцию РФ президент объявил во время своего послания к Федеральному собранию.

Среди новых пунктов в законе - гарантии минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, система пенсионного обеспечения и регулярная индексация пенсий. Также среди прочего в обновленном основном законе - статьи о контроле за медицинским обслуживанием и обязательная социальная поддержка детей.

Законопроект уже утвердили Госдума и Совет Федерации, также его поддержали все субъекты страны. Путин подписал документ и отправил его на проверку в Конституционный суд страны, который не выявил противоречий. Теперь впереди — голосование россиян, которые и примут решение, быть или не быть новой Конституции.