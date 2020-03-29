Безответственность по-русски. Несмотря на рекомендации оставаться дома, россияне продолжают выходить на прогулки

Несмотря на советы оставаться следующую неделю дома, некоторые восприняли внеплановые выходные как праздник и вышли на прогулку.

Первые дни нерабочей недели показали: многим россиянам никакой коронавирус не страшен. Или боязнь замкнутого пространства пересилила заботу о собственном здоровье. Или же просто руководствовались девизом: «Слабоумие и отвага».

Как бы то ни было, многие отметили скопления народа в Москве. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева даже записала эмоциональное видеообращение по этому поводу. Смелости москвичей поразилась и Милета Вуйнович, представитель ВОЗ.

Впрочем, наверняка то же самое бы творилось и в Китае, и в Европе, если бы местными властями не были приняты экстренные меры: перекрытие общественного транспорта и драконовские штрафы за выход на улицу. Но в России пока что самоизоляция носит исключительно рекомендательный характер, поэтому москвичи имеют полное право наплевать на свое и чужое здоровье и спокойно радоваться солнечным весенним дням. Пандемия пандемией, а шашлыки по расписанию.

Кстати, такое происходит не только в Москве, но и по всей России.

Например, бывшая биатлонистка Анфиса Резцова уже выразила свое скептическое отношение к карантину и заявила, что она его соблюдать не собирается. По крайней мере пока не появится соответствующий закон.

Но пока что максимум, на который решаются российские власти, — это закрытие гостиниц в Сочи, куда москвичи массово рванули на неожиданные «праздники». Впрочем, некоторые особо рьяные туристы все равно не спешат возвращаться в столицу на карантин.

Тем временем ведущие федеральных каналов записали видеообращение, в котором в очередной раз напомнили россиянам об ответственности и призвали не искать себе приключений, а лучше посидеть дома и посмотреть телевизор. Примечательно, что при этом каждый отрекламировал не свою передачу, а проекты своих коллег с других каналов. Такой вот образец профессиональной солидарности.

Аналогичное коллективное обращение записали и российские артисты.