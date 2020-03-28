    28 марта 2020, 22:45

    «Нет настроения на зарубежные поездки». Закрытие границ России не повлияет на жизнь граждан

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    С 30 марта Россия полностью закрывает границы. Не будут работать автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска. Исключение сделано для водителей международного транспорта, дипломатов и тех, кто едет на похороны близких родственников. Экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал «360», как эти изменения отразятся на жизни россиян.
    «Нет настроения на зарубежные поездки». Закрытие границ России не повлияет на жизнь граждан

    Грузовое сообщение не прерывается, блокируется только перемещение людей. На нашей с вами жизни это, наверно, серьезно не отразится, потому что вряд ли у большинства людей сейчас есть настроение совершать зарубежные поездки.

    Андрей Колгановэкономист

    Эксперт добавил, что в результате нельзя будет навестить родственников в других странах. Также перекрытие границ «прерывает всякий международный культурный обмен».

    «С другой стороны, это до какой-то степени будет препятствовать распространению коронавируса, потому что большая часть зараженных граждан — это те, кто прибыл из-за рубежа. Вирус был завозной, и сейчас, видимо, полностью пытаются прекратить завоз и бороться с распространением вируса, который уже проник на нашу территорию. Уменьшать опасность внутреннего заражения», — пояснил Колганов.

    Колганов добавил, что закрытие границ не стоит рассматривать как возведение нового железного занавеса.

    «Нынешняя ситуация отличается от той, которая была в Советском Союзе или в Северной Корее. Мы вводим ограничение движения исключительно как временную меру, а не как постоянную политику», — заявил экономист.

    По данным на 28 марта, коронавирус в России выявили у 1264 человек (плюс 228 за сутки). Шестеро из них умерли, 49 вылечились.