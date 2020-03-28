«Нет настроения на зарубежные поездки». Закрытие границ России не повлияет на жизнь граждан

Грузовое сообщение не прерывается, блокируется только перемещение людей. На нашей с вами жизни это, наверно, серьезно не отразится, потому что вряд ли у большинства людей сейчас есть настроение совершать зарубежные поездки. Андрей Колганов экономист

Эксперт добавил, что в результате нельзя будет навестить родственников в других странах. Также перекрытие границ «прерывает всякий международный культурный обмен».

«С другой стороны, это до какой-то степени будет препятствовать распространению коронавируса, потому что большая часть зараженных граждан — это те, кто прибыл из-за рубежа. Вирус был завозной, и сейчас, видимо, полностью пытаются прекратить завоз и бороться с распространением вируса, который уже проник на нашу территорию. Уменьшать опасность внутреннего заражения», — пояснил Колганов.

Колганов добавил, что закрытие границ не стоит рассматривать как возведение нового железного занавеса.

«Нынешняя ситуация отличается от той, которая была в Советском Союзе или в Северной Корее. Мы вводим ограничение движения исключительно как временную меру, а не как постоянную политику», — заявил экономист.

По данным на 28 марта, коронавирус в России выявили у 1264 человек (плюс 228 за сутки). Шестеро из них умерли, 49 вылечились.