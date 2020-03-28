Россия временно закрыла границы

Автомобильные, железнодорожные и другие границы России временно закрыты из-за коронавируса с 30 марта. Такое поручение сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

Россия полностью закрывает автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу, чтобы остановить распространение коронавируса. Временно нельзя будет попасть в страну и покинуть ее и через сухопутный участок на границе с Белоруссией.

Ограничения на въезд и выезд не будут распространяться на граждан РФ:

— сотрудников МИД страны, дипломатических представительств и консульских учреждений, официальных представительств при международных организациях и должностных лицам Постоянного Комитета Союзного государства и членов их семей;

— водителей, персонал и экипажи, которые работают на различных видах транспорта международного сообщения;

— членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи;

— близких родственников погибшего за рубежом человека, если они выезжают из страны в связи с его смертью;

— жителей Калининградской области, которые перемещаются туда и обратно из другой части России;

— жителей ЛНР и ДНР при наличии российского паспорта.

По последней информации, в России новым типом коронавируса заразились 1264 человека, 228 из них заболели за последние сутки. Выздороветь смогли 49 россиян, еще пятеро пациентов скончались. В стране приняли усиленные меры по борьбе с распространением инфекции. Закрываются кинотеатры, торговые центры и ночные клубы, отменяются массовые мероприятия.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет выходной. В столице и Московской области в это время закроются все кафе, бары и рестораны — они будут принимать заказы только на вынос. Прекратят работать и другие торговые предприятия, за исключением аптек, продуктовых и магазинов, которые продают товары первой необходимости.