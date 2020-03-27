Россияне массово собрались в Сочи вопреки призыву не приезжать. Не надо так

Многие россияне собрались провести выходную неделю в Сочи, несмотря на призывы оставаться дома. Количество бронирований отелей на эти дни резко возросли после обращения президента.

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram. Он отметил, что за сутки число бронирований гостиниц в городе резко увеличилось, несмотря на призыв президента оставаться дома и просьбы властей города временно не посещать курорт. Чтобы снизить риск распространения коронавируса в регионе, ввели новые ограничительные меры.

Подписал постановление: на этот период закрываем все торговые центры, парки, точки общепита. Теперь они могут готовить еду только на вынос. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы Вениамин Кондратьев.

Кроме того, временно ограничится количество пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок, а также число рейсов Краснодар — Сочи. Кондратьев подчеркнул, что в регионе рассматривается возможность закрытия санаториев и других предприятий, если в них зафиксируют хотя бы один случай заражения коронавирусом.

26 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил российских туристов временно не приезжать в город. Он отметил, что в связи со вспышкой коронавируса людям жизненно важно свести к минимуму все контакты. По последней информации, в Сочи зафиксировали пять случаев заражения. Всего в Краснодарском крае заболели девять человек.

Во время своего обращения к россиянам президент Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет выходной. Такое решение власти страны приняли, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. В столице и области в это время не будут работать кафе, бары и рестораны. Закроются и торговые предприятия — кроме продуктовых и аптек, а также салоны красоты и спа-салоны.