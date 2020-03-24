Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на год

Международный олимпийский комитет поддержал национальные федерации, предлагавшие перенести Игры в Токио из-за пандемии коронавируса. Страны боялись отправлять спортсменов и болельщиков и настаивали, что не успеют подготовиться. Теперь Олимпиада пройдет не позже лета 2021-го.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Из-за распространения коронавируса большинство крупных соревнований перенесли или приостановили. Глава международного комитета Томас Бах подчеркнул, что вариант с отменой Игр не рассматривается.

Первыми от выступления спортсменов в Токио отказались Канада и Австралия. Они побоялись за здоровье атлетов и попросили перенести Олимпийские игры на 2021 год. После к этой просьбе присоединился и Олимпийский комитет США.

Очередной виток спекуляций на тему Олимпиады спровоцировал член МОК Ричард Паунд, который сказал журналистам, что Игры в Токио точно перенесут на 2021 год. В ответ в комитете сказали, что это только личное мнение Паунда, а решение еще не приняли.

В Японии, по последним данным, около 1,1 тысячи заразившихся коронавирусом. Погибших — 42. Эти данные не включают 712 случаев заражения пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в Японии месяц назад. По всему миру заболевших почти 400 тысяч.