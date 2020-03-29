Россияне отправились на шашлыки в первый день нерабочей недели. Игнорируем самоизоляцию?

Россияне в первый день нерабочей недели, несмотря на призыв оставаться дома, отправились жарить шашлыки. Нарушители общественного спокойствия не стесняются и выкладывают фотографии и видео со своих барбекю.

28 марта в России началась так называемая нерабочая неделя, которая должна сдержать распространение коронавируса. Особый режим ввели для того, чтобы люди меньше выходили из дома.

Но очень многие решили, что нерабочая неделя — это повторение новогодних каникул, только в более теплой обстановке. Буквально толпы собрались в Серебряном бору. О рекомендованной дистанции там, кажется, забыли все.

В соцсетях множество фотографий и видео с шашлыками. Люди собрались вместе, чтобы поиграть в волейбол или покупаться, воспользовавшись потеплением.

По последним данным, в России выявили 1264 случая коронавируса. Больше всего заразившихся — в Москве. Чтобы сдержать распространение коронавируса, следующую неделю объявили нерабочей. Останутся открытыми только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, аптеки. Рестораны и кафе будут работать на доставку.