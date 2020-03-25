Нулевой старт. Спорсмены начнут готовиться к Олимпиаде-2021 как в первый раз

Международный олимпийский комитет официально объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год. Такое решение приняли из-за пандемии нового типа коронавируса. «360» разбирался, как это отразится на российских спортсменах.

С предложением перенести Олимпийские игры из-за распространения коронавируса выступили многие национальные федерации. В числе первых — Канада и Австралия, которые отказались привозить своих спортсменов. Они не только опасались за здоровье участников Олимпиады и болельщиков, но и утверждали, что эпидемия не даст нормально подготовиться к соревнованиям.

Игры должны были проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса по всему миру, большое количество разных крупных соревнований отложили или приостановили. Олимпийские Игры просто не могли не попасть в их число — в соревнованиях должны были принять участие более 11 тысяч спортсменов из разных стран. С таким количеством участников было бы бессмысленно проводить Игры без зрителей на трибунах — именно так прошла церемония зажжения и передачи Олимпийского огня.

Однако об отмене соревнований речи не идет, заявил глава международного комитета Томас Бах. Планируется, что они пройдут в период с января по август 2021 года.

Тренировались до последнего

Несмотря на то, что слухи о переносе или отмене соревнований ходили довольно давно, многие спортсмены продолжали надеяться, что Игры состоятся, и продолжали подготовку к Олимпиаде. В их числе — Федерация спортивной борьбы России. Об этом «360» рассказал их президент Михаил Мамиашвили.

Готовились в установленном порядке, согласно тому календарю, той логистике, которая была. Ну на данный момент естественно принято уже окончательное решение. Конечно все меняется — и подготовка, и сроки переносятся Михаил Мамиашвили.

Придется начинать с нуля

Мамиашвили отметил, что сейчас спортсмены Федерации спортивной борьбы России прекратили все тренировки.

«Насколько я знаю, другие виды спорта тоже находятся все дома. На сегодняшний день живут в тех условиях, которые предложены правительством и медицинскими учреждениями», — рассказал он.

Прекратили подготовку и члены сборной России по фехтованию. Их главный тренер Ильгар Мамедов рассказал «360», что вынужденный перерыв навредит практически всем видам спорта, кроме соревнований, которые можно проводить удаленно.

Для всех видов спорта, за исключением тех, которыми можно занимать по интернету: например, шахматами, киберспорт. <…> Без возможности тренироваться, без возможности выступать — потому что, кроме тренировочной практики нужна еще и соревновательная практика, иначе не возможно подготовить себя к каким-то серьезным соревнованиям — все виды спорта понесут какой-то урон Ильгар Мамедов.

Из-за того, что Олимпиаду и другие крупные соревнование перенесли или отменили, спортсменам придется завершить сезон раньше времени.

«Надо просто начинать новый сезон с нуля. Все начнется с нуля. Вот считайте, что мы обычно заканчиваем сезон чемпионатом мира, который у нас в июле месяце заканчивается, а сейчас мы закончили сезон в середине марта», — пояснил он.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации до сих пор не ясно, когда спортсмены могут вернуться к тренировкам. Мамедов рассказал, что сейчас невозможно попасть на спортивные базы просто так — чтобы попасть туда, «надо иметь либо сборы, либо какой-то особый режим въезда и также выезда».

Главное — здоровье

Однако Мамедов согласен с введенными ограничениями.

Сейчас вопрос стоит не о подготовке, потому что подготовки как таковой уже нет. Вопрос глобального масштаба. <…> Поэтому все тренировки, все сборы, которые были на конец марта и апрель назначены, мы отменили. Так что спортсмены будут сидеть по домам. Ну и сегодня объявили о переносе Олимпиады, так что и готовиться-то не к чему Ильгар Мамедов.

Президент Федерации спортивной борьбы России также считает здравым решение о переносе Игр. Михаил Мамиашвили уверен, что сейчас все спортсмены оказались в одинаковых условиях, и только от них зависит, смогут ли они участвовать в Олимпиаде в 2021 году.

«Все в их руках. Я думаю, что наша общая задача — это создать для спортсменов все условия, сохраняя, во-первых, весь этот протокол, который сегодня есть. Действительно глобальная проблема. Максимально обезопасить себя, окружающих», — заключил он.