Владимир Путин заявил, что рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля станет выходной.

«Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. Длинные выходные призваны снизить скорость распространения болезни», — заявил Путин.

Глава государства призвал проявить благоразумие и оставаться дома — не подвергать опасности себя и своих близких.

Обращение Владимира Путина началось после 16:00 по московскому времени.

Как заявил президент, главный приоритет — это жизнь и здоровье граждан России.

«Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее распространение в нашу страну объективно невозможно. То, что мы можем и уже делаем, — работать профессионально и на опережение», — подчеркнул Владимир Путин.