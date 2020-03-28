«По правилам, мы можем здесь находиться». Отдыхающий пожаловался на выселение из Сочи

Россиян, которые на выходной неделе решили отдохнуть в Сочи, отказываются заселять в отели по указу губернатора Краснодарского края. Однако выселения коснулись и тех туристов, которые приехали в город до запрета. Отдыхающий Николай рассказал «360», что сейчас происходит на курорте.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 марта запретил новые бронирования и заселения в отели города. Кроме того, в Сочи временно закрыли все торговые центры, парки и точки общепита — последние продолжают работать только на вынос заказов.

Теперь туристов, которые приехали в город после запрета, отказываются расселять по отелям. Однако эта мера коснулась не только нарушителей — тех, кто приехал в Сочи до 27 марта, тоже выселяют из-забронированных номеров. Николай рассказал «360», что из того отеля, в котором они отдыхали, выселяют всех туристов. Комплекс состоит из восьми корпусов, в которых проживали несколько тысяч отдыхающих.

Николай с подругой прилетели на курорт 24 марта. Они пробыли в городе четыре дня, когда туроператор объявил о срочной эвакуации.

Нас выселяют. Турфирма ввела какую-то очень срочную, как они назвали, эвакуацию. Хотя Сочи абсолютно никаких ограничений на пребывание уже приехавших туристов не делает. Соответственно, просто карантин объявлен в Сочи, но никого, кто отдыхает, не эвакуируют Николай.

Собеседник рассказал «360», что их вернут домой не прямым рейсом, а петлей. В Сочи они прилетели из Новосибирска, но обратно отправятся через Москву. Вылет в столицу уже сегодня, а туристам до сих пор не сказали время стыковки с самолетом, который доставит их из Москвы в Новосибирск.

Николай не понимает, по какому распоряжению из города решили эвакуировать туристов, которые приехали туда до начала запрета.

«Мы-то попали нормально, и мы должны здесь находиться, нам не должно ничего препятствовать — по правилам мэра Сочи. Да, здесь все закрыли, но нас никто не должен был выселять», — рассказал он.

Турфирма пообещала, что за оставшиеся дни путевок туристы получат компенсацию. Николай с подругой должны были отдыхать в Сочи еще неделю. Собеседник не верит, что им действительно заплатят за испорченную поездку.