От проповедей схиигумена Сергия до обвинений в педофилии. Летопись главного религиозного конфликта 2020

Сегодня имя схиигумена Сергия все чаще появляется в новостных сводках. Меньше чем за три месяца священник обрел всероссийскую известность благодаря своим скандальным высказываниям и действиям. «360» собрал все, что нужно знать о главном религиозном скандале России этого года.

«Коронавируса не существует»

История известности схиигумена Сергия (в миру Николая Романова) началась 26 апреля 2020 года. Тогда он, еще будучи настоятелем Среднеуральского женского монастыря, заявил, что коронавируса не существует, а затем проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов».

Всех опасающихся пандемии схиигумен Сергий предложил выселить в Биробиджан, тогда, по его мнению, эпидемия коронавируса в России закончится. Священник добавил, что «страшливые Царствия небесного не наследуют».

Схиигумен призвал россиян не обращать внимание на режим самоизоляции и пропусков, который он назвал «цифровым концлагерем Сатаны», и продолжать ходить в храмы.

После этого выступления схиигумена Сергия отстранили от проповедей. В Екатеринбургской епархии заметили, что позиция священника не совпадает с позицией епархии и что отца Сергия неоднократно просили внимательнее следить за текстом своих проповедей. Тем не менее под его руководством в монастыре проходили даже обряды изгнания бесов.

Однако запрету священник не внял. Спустя месяц он выступил со вторым скандальным выступлением, в котором повторно призвал открыть храмы и «служить как и служили». После этого его лишили права ношения наперсного креста и отправили на церковный суд. Позже стало известно, что схимонаха будут судить по административной статье — о фейках.

Захват Среднеуральского монастыря

Схиигумен Сергий тем временем вернулся в свой монастырь, где уже появилась новая настоятельница — игуменья Варвара. СМИ стали писать о том, что священник захватил монастырь. Он действительно заперся в обители и взял в охрану местных казаков — пускать в монастырь стали только паломников.

Секретарь епархиального совета обители игумен Вениамин Райников объяснил, что отец Сергий ничего не захватывал, а в Среднеуральском монастыре он просто живет.

«Просто, может быть, боится, что его силой будут оттуда удалять, поэтому принимает меры безопасности, каких-то людей привлекает. У них конфликт с настоятельницей», — уверен Райников.

После заявлений о захвате монастыря в обитель наведались сотрудники МВД, которые никаких нарушений общественного порядка не обнаружили.

В это же время из монастыря была вынуждена уйти настоятельница Варвара. Она хотела проверить двух монахинь на коронавирус, но отец Сергий строго запретил это. В итоге игуменья с двумя монахинями покинула Среднеуральский монастырь, не желая ссориться со схимонахом Сергием.

Позднее Сергий записал еще одно видеообращение, в котором подтвердил, что не захватывал монастырь. Он добавил, что его слышат не только прихожане, но и офицеры. Священник считает, что вера находится в опасности и что гонители веры не в праве решать, где и кем ему быть в России.

Скандал с Собчак и насилие над детьми

27 июня журналистка Ксения Собчак вместе с командой приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы снять документальный фильм об опальном схиигумене Сергии. На территорию обители они попали в обход главного входа, гостям в монастыре оказались не рады.

Монахини и служители монастыря призывали съемочную группу убрать камеры, так как съемка на территории монастыря запрещена, и удалиться, но ни Ксения, ни члены ее команды на такие просьбы и требования внимания не обратили. Тогда люди стали вытеснять незваных гостей с территории.

Одни пытались отобрать камеру у оператора, другие — просто задержать членов съемочной группы, одна из монахинь схватила Собчак за край кофты, после чего начался крик, журналистка стала пятиться и упала в клумбу. Все это попало на видео.

Собчак позже заявила, что саму ее держали, пока избивали оператора Сергея Ерженкова. После поездки в монастырь он рассказал о том, что получил многочисленные синяки и перелом запястья. Теперь журналистка хочет судиться с монахами.

В монастыре рассказали о том, что Ксения Собчак и ее съемочная группа просто хотели привлечь внимание к будущему фильму и пропиариться за счет скандальной истории схиигумена. В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что просили журналистов не нагнетать и не дестабилизировать обстановку в Среднеуральском монастыре.

Однако и на этом скандальная история не заканчивается — сейчас режиссер Ксении Собчак выступил с заявлением о том, что в Среднеуральском монастыре под руководством отца Сергия в 2009–2010 годах происходило насилие над детьми. В обители такую возможность не допускают, а в епархии пообещали расследовать этот вопрос.

Ерженков заявляет, что у него есть больше двух десятков свидетельств бывших послушников монастыря — о жестоком обращении и даже сексуальном насилии в стенах обители.