Захвативший монастырь схиигумен Сергий призвал на помощь казаков и офицеров. И объяснился

Свое обращение под названием «Вера в опасности» священник выложил на YouTube. Отец Сергий читал речь с листа и постоянно запинался, менял местами слова или неточно их выговаривал. Он пояснил, что не захватывал власть в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов», а просто не захотел передавать его под духовное руководство схиархимандрита Авраама — духовника Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге, члена Епархиальной комиссии по канонизации.

«Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили вместе с настоятельницами монастыря, с божьей помощью 18 лет, на пустом месте», — сказал он.

Отец Сергий подчеркнул, что христианином не может считаться тот человек, который не страдает. Он напомнил, что все говорят о жертве Христа, но сами не готовы сделать ничего для спасения веры. По мнению схиигумена, помочь можно только собственными или чужими страданиями. Священник напомнил, что его слышат казаки и военные страны, которые уже доказали свое мужество и жертвенность.

Заявляю всем пропагандистам СМИ, помимо прихожан, меня слышат казаки России, спортсмены России, 33 тысячи боевых офицеров, которые показали путь мужества, храбрости, доблести на дорогах войны Схиигумен Сергий.

Отец Сергий добавил, что монастырь уже посетили представители министерства общественной безопасности региона, полиции, прокуратуры и ФСБ. Он подчеркнул, что ни одно из указанных ведомств не нашло никаких нарушений в монастыре во время его проверки. В полиция подтвердили, что действительно посещали храм.