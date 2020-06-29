Епархия изучит материалы о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Епархия Екатеринбурга изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого был теперь запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий.

Об этом РИА «Новостям» сообщила представитель епархии.

Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009–2010 годах, опубликованные рядом СМИ Представитель екатеринбургской епархии

Представитель добавила, что на сегодня уже известны имена бывших воспитанников, заявляющих о насилии в монастыре. По ее словам, сотрудники епархии постоянно связываются со следствием, собирают и изучают свидетельства. Помимо этого, работники выясняют причины, почему это не было придано огласке ранее.

«В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь», — подчеркнула собеседница.

В апреле 2020 года схиигумена Сергия лишили права проповедовать после заявления о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Он призвал своих прихожан выходить на улицу и проклял всех, кто поддерживает закрытие церквей.

В середине июне Сергий, по данным журналистов, «захватил» монастырь и стал вести службы, хотя не имел на это права. Он также выставил казачий дозор на территории монастыря.

На днях к отцу Сергию приехала Ксения Собчак. С территории обители группу вывели сторонники опального священника. По словам Собчак, они избили оператора и украли камеру.