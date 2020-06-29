Епархия изучит материалы о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
Об этом РИА «Новостям» сообщила представитель епархии.
Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009–2010 годах, опубликованные рядом СМИПредставитель екатеринбургской епархии
Представитель добавила, что на сегодня уже известны имена бывших воспитанников, заявляющих о насилии в монастыре. По ее словам, сотрудники епархии постоянно связываются со следствием, собирают и изучают свидетельства. Помимо этого, работники выясняют причины, почему это не было придано огласке ранее.
«В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь», — подчеркнула собеседница.
В апреле 2020 года схиигумена Сергия лишили права проповедовать после заявления о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Он призвал своих прихожан выходить на улицу и проклял всех, кто поддерживает закрытие церквей.
В середине июне Сергий, по данным журналистов, «захватил» монастырь и стал вести службы, хотя не имел на это права. Он также выставил казачий дозор на территории монастыря.
На днях к отцу Сергию приехала Ксения Собчак. С территории обители группу вывели сторонники опального священника. По словам Собчак, они избили оператора и украли камеру.