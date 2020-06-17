Монахини покинули монастырь, чтобы не связываться со скандальным схиигуменом

В Екатеринбургской епархии прокомментировали происходящее в женском Среднеуральском монастыре. Отцу Сергию дано время изменить позицию, одуматься и покаяться до следующего заседания суда, которое пройдет 26 июня.

«Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается», — пояснили в пресс-службе.

При этом настоятельница монастыря монахиня Варвара из-за того, что не смогла согласиться с резкими высказываниями отца Сергия, была вынуждена покинуть церковь. В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что это временные меры. Так матушка Варвара хочет избежать новых ссор с отцом Сергием.

Ранее священник Сергий был лишен права носить наперсный крест и возможности проповедовать, но его это не остановило. Он вернулся в монастырь к своим привычным делам, а вход в церковь предложил охранять местным казакам. По сведениям «РЕН ТВ», утром 17 июня по просьбе Екатеринбургской Епархии к монастырю приехали полицейские.