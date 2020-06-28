Режиссер Собчак сломал руку во время конфликта в монастыре на Урале

«Перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», — заявил Ерженков и подтвердил, что обратился в травмпункт после конфликта в монастыре на Урале.

Съемочная группа во главе с журналисткой Ксенией Собчак 27 июня приехала в Среднеуральский женский монастырь, которым сейчас управляет схиигумен Сергий. Священнику запретили служить и проповедовать после того, как он призвал паству не верить в пандемию коронавируса.

По словам Собчак, она вместе с коллегами приехала в монастырь, чтобы разобраться с сообщениями о жестоком обращении с детьми на территории обители. Встретили столичных журналистов совсем не гостеприимно. Им не позволили снимать. Разгорелся конфликт, который перешел в потасовку. Ерженков сломал руку, а Собчак, которую схватила одна из монахинь, споткнулась об бордюр и упала в клумбу. У съемочной группы отобрали оборудование.

Собчак уже обратилась по этому вопросу в полицию. В Екатеринбургской епархии начали изучать все обстоятельства стычки и рекомендовали людям пока не приезжать в монастырь.