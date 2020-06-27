Собчак приехала в монастырь к опальному отцу Сергию. Все закончилось дракой, обвинениями в пиаре и полицией

Скандалом и заявлением в полицию закончилась съемка документального фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, которым сейчас управляет схиигумен Сергий. С территории обители группу вывели сторонники опального священника. По словам Собчак, они избили оператора и украли камеру. В монастыре обвинения опровергли и объяснили шумиху попыткой привлечь внимание к фильму.

Нападение в монастыре

О том, что на съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре, Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале. Она рассказала, что ее толкнули так, что она упала, а после держали, пока остальные избивали оператора Сергея Ерженкова.

В подтверждение своих слов она выложила видео, на котором видно, что съемочную группу ведут по дороге. Их сопровождает группа мужчин в черном и женщины в монашеских рясах. Журналистка уточнила, что весь процесс нападения сняла на телефон ее помощница. Через некоторое время она выложила ролик.

На опубликованных кадрах на оператора двигается группа мужчин, которые заявляют, что на территории монастыря видеосъемка запрещена. Ксения Собчак выбегает вперед и прикрывает собой члена команды. Мужчины предлагают показать знак, где написано, что записывать видео в обители нельзя. После на кадрах видно, как бывший послушник, который привел журналистов в монастырь, отбивается от двоих мужчин.

За кадром слышен голос монахини: «Уходите все отсюда. Это наш дом. Вы пришли незваные гости в наш дом». Увидев, что на другом конце ее провожатый отбивается, Собчак бросается на помощь с криком: «Вы же монахи, вы что делаете?»

Ее хватает стоящая рядом монахиня, которая пытается вывести журналистку к выходу. Собчак отступает и спотыкается об ограду клумбы и падает. «Вы меня ударили только что», — заявляет журналистка.

После этого она бежит за дом, где мужчина удушающим приемом держит оператора. При появлении свидетелей он ослабляет хватку и оператор кричит, что у него забрали камеру. После этого на требование съемочной группы вернуть имущество их провожают к выходу со словами: «Идите с Богом».

Оператор Сергей Ерженков рассказал, что их документальный фильм посвящен людям, которые не верят в коронавирус. Своими заявлениями нынешний руководитель монастыря схиигумен Сергий уже не раз подтверждал звание COVID-диссидента. В монастырь группу провела послушница. Она показала могилу своей духовной матери, которой священник запретил лечиться.

Ерженков пояснил, что когда они прошли в монастырь, их окружили около 30 человек.

«Ребята бравые, уголовного вида», — пояснил оператор. Он отметил, что сначала они напали на бывшего послушника, а потом трое накинулись на него: вывихнули руку, отняли и разбили камеру.

Когда съемочная группа была за пределами монастыря, на место приехали сотрудники полиции. Также подтянулись и сторонники схиигумена Сергия.

Провокация и PR

Официальный представитель монастыря и соратник схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что журналистку никто не бил, а весь скандал она устроила, чтобы привлечь внимание к своему будущему фильму.

«Насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания. Могу это оценить, как очень профессиональный пиар-ход перед выпуском документального фильма, связанного с отцом Сергием», — заявил он. При этом он подчеркнул, что если на территории монастыря осталась техника съемочной группы, то ее вернут, потому что там она не нужна.

Туда же прибыл актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. В беседе с «360» он отметил, что в монастыре живет его духовный наставник. Происходящее с Собчак актер назвал провокацией.

«Здесь какая-то провокация идет от Ксюши, что-то она буянит, не знаю даже толком, чего она. Говорят, легла перед монастырем, ногами машет», — пояснил он.

Могучев отметил, что актер не имел понятия о происходящих событиях. Он просто часто приезжает в монастырь.

Между тем оператор написал заявления в полицию о хищении имущества и нападении. По его словам, ущерб, нанесенный технике, составляет около 260 тысяч рублей.

Он пояснил, что сейчас он намерен добиваться возвращения камеры, а потом отправится в травмпункт, так как у него вывихнуто плечо. Вызволять камеру из монастыря, по словам Собчак, отправились полицейские.

По последним данным, сотрудники полиции смогли вызволить имущество. Съемочная группа отправилась в отдел, чтобы заполнить бумаги.

Реакция церкви

В пресс-службе Екатеринбургской епархии напомнили, что просили журналистов не нагнетать и не дестабилизировать обстановку в Среднеуральском монастыре, где и без того сейчас нездоровая обстановка.

Там напомнили, что схиигумен Сергий запрещен в священнослужении и находится под церковным судом.

Изначально в епархии заявили, что в деле должна разбираться полиция. Однако после руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что всю ситуацию вокруг конфликта начали внимательно изучать в руководстве епархии. Пока же там рекомендовали всем воздержаться от посещения монастыря.