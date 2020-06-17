Полиция побывала в «захваченном» схиигуменом Сергием монастыре

Уже почти месяц не утихает скандал вокруг схиигумена Сергия, которому запретили вести проповеди. СМИ сообщали, что он захватил Среднеуральский женского монастырь. На место отправилось МВД.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых рассказал изданию «Подъем», что сотрудники ОВД Верхней Пышмы получили информации о возможном нарушении порядка в монастыре.

«В результате проверочных мероприятий информация о нарушении общественного порядка не нашла своего подтверждения», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители побеседовали с опальным схиигуменом Сергием и казаками. Последние сейчас охраняют монастырь. Сам священник подчеркнул, что никто общественный порядок не нарушал. При этом недавно он выгнал из монастыря настоятельницу Варвару. Вместе с ней уехали и другие сестры.

Ранее схиигумен Сергий призывал не соблюдать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. По его мнению, коронавирус — «псевдопандемия». После таких заявлений его лишили возможности проповедовать. Однако он нарушил запрет.