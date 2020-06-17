    17 июня 2020, 12:36

    Полиция побывала в «захваченном» схиигуменом Сергием монастыре

    Наза Салех Захи

    Уже почти месяц не утихает скандал вокруг схиигумена Сергия, которому запретили вести проповеди. СМИ сообщали, что он захватил Среднеуральский женского монастырь. На место отправилось МВД.

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых рассказал изданию «Подъем», что сотрудники ОВД Верхней Пышмы получили информации о возможном нарушении порядка в монастыре.

    «В результате проверочных мероприятий информация о нарушении общественного порядка не нашла своего подтверждения», — подчеркнул он.

    Ранее СМИ сообщили, что правоохранители побеседовали с опальным схиигуменом Сергием и казаками. Последние сейчас охраняют монастырь. Сам священник подчеркнул, что никто общественный порядок не нарушал. При этом недавно он выгнал из монастыря настоятельницу Варвару. Вместе с ней уехали и другие сестры.

    Ранее схиигумен Сергий призывал не соблюдать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. По его мнению, коронавирус — «псевдопандемия». После таких заявлений его лишили возможности проповедовать. Однако он нарушил запрет.