«Меня держали, пока били Ерженкова»: Собчак рассказала о нападении в монастыре на Урале

По словам Собчак, нападавшие избили двух человек и разбили камеру. «Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [оператора Сергея] Ерженкова», — написала журналистка.

Собчак выложила видео с места событий.

На кадрах видно, что Собчак и участников съемочной группы сопровождают мужчины в черном и женщины в монашеских рясах.

«Только что избили Сережу, ударили меня. Разбили камеру. Мы вызываем полицию. Вот эти люди сейчас это сделали. Избили Филиппа. У нас украли камеру со всеми материалами. Меня вот эта женщина, Татьяна, ударила. Сломали руку забрали технику», — заявила она на камеру.

При этом все сопровождающие просят съемочную группу уйти. «Ступайте с Богом», — заявили они.

В своем последнем посте Собчак пояснила, что избиение оператора на телефон сняла ее помощник Лена. Съемочную группу сопровождал бывший послушник Филипп, ему тоже досталось от сторонников схиигумена.

Собчак пояснила, что именно для освещения истории Филиппа она и приехала на Урал. Молодой человек рассказал об издевательствах в монастыре, когда он был ребенком.

Представитель монастыря Всеволод Могучев заявил, что по его информации съемочная группа Собчак пыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды. Об этом он сообщил изданию «Екатеринбург онлайн».

Он отметил, что камеру никто не разбивал и никакого нападения не было. Сам он отправился в монастырь, чтобы разобраться в ситуации.

Схиигумен Сергий попал в ленты новостей после того, как предал анафеме сторонников самоизоляции, введенной из-за распространения коронавируса. После его громких заявлений Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать и предала церковному суду.

Как напомнило Ura.ru, первое же заседание суда перенесли, так как схиигумен туда просто не явился. Следующее заседание назначено на 3 июля.