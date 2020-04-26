«Коронавируса не существует». Настоятель Среднеуральского храма проклял всех, кто закрывает церкви из-за COVID-19

Настоятель Среднеуральского женского монастыря проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов» и вводит самоизоляцию из-за пандемии. Он предложил выселить таких людей в Биробиджан — тогда «несуществующая коронавирусная эпидемия» обязательно остановится.

С такими словами настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) выступил во время проповеди. Он заявил, что духовное руководство вместе с «предтечами антихриста» закрывает храмы из-за несуществующей пандемии. Схиигумен Сергий предложил запретить ходить в церкви и выселить людей, которые страдают старческим маразмом и духовной проказой, в Биробиджан или на острова Спиналонга и Мартиника.

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род! схиигумен Сергий настоятель Среднеуральского женского монастыря.

Священник призвал россиян не соблюдать режим самоизоляции — выходить на улицу, не опасаясь Росгвардии, и «сажать картошку», пока в стране не начался голод. По его мнению, самоизоляция незаконна — вводя цифровые пропуска, людей хотят «поместить в цифровой лагерь сатаны».

Кроме того, схиигумен Сергий раскритиковал, что в стране вознесли «мирскую больницу выше церкви, которая исцеляет все болезни».

По данным на 26 апреля, в России зафиксировали 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции . Заболевших СОVID-19 обнаружили в каждом из 85 регионов страны. За все время в стране умерли 747 человек, еще 6767 смогли выздороветь. Некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии — им необходима кислородная поддержка или аппарат ИВЛ.

В мире количество зараженных приближается к трем миллионам человек, из которых почти 204 тысячи пациентов не смогли справиться с болезнью и скончались.