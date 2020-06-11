Отрицавшего пандемию священника будут судить по административной статье

Отрицавшего пандемию коронавируса и призывавшего нарушать самоизоляцию схиигумена Сергия (Романова) будут судить. Его административное дело рассмотрят в Верхней Пышме (Свердловская область) 24 июня.

«В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Николая Романова (отца Сергия, настоятеля монастыря „Спорительница хлебов“). Романов обвиняется по части девятой статьи 13.15 КоАП РФ», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы областного суда.

Это статья о фейках в интернете, распространение которых вредит людям. Если схиигумена признают виновным, на него могут наложить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее Сергий в своей проповеди на YouTube заявил, что никакой пандемии нет, а россиян «беззаконно сажают на самоизоляцию». Он призвал свою паству выходить на улицу. В конце апреля в Екатеринбургской епархии ему запретили проповедовать, однако священник на это не отреагировал, сообщил телеканал «Царьград».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывшим духовником которой считают схиигумена Сергия, ранее заявила, что у нее нет духовника и видео с проповедью о коронавирусе она не смотрела.