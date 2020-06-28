Адвокат Собчак решил добиться возбуждения уголовного дела после конфликта в храме на Урале

Сторона защиты будет настаивать на возбуждении уголовного дела по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Адвокат намерен подсчитать ущерб, он также закажет видеоэкспертизу и обратится в суд.

«Есть все основания для того, чтобы возбудить уголовное дело», — отметил Бородин.

Ранее о намерении подать судебные иски после нападения на съемочную группу говорила сама Собчак. Она уже обратилась по этому вопросу в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых отказался от комментариев до итогов детального разбирательства.

Съемочная группа во главе с Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь 27 июня. Им сейчас управляет схиигумен Сергий. Священнику запретили служить и проповедовать после того, как он призвал паству не верить в пандемию коронавируса.

Собчак вместе с коллегами приехала разобраться с сообщениями о жестоком обращении с детьми на территории обители. Однако журналистам не разрешили снимать. Конфликт перешел в потасовку. Режиссер Сергей Ерженков сломал руку. Собчак схватила одна из монахинь, после журналистка споткнулась о бордюр и упала в клумбу. У съемочной группы отобрали оборудование.

Журналисты пытались сфотографировать юмориста Дмитрия Соколова, который приехал поддержать священнослужителей. Однако он в ответ устроил небольшую потасовку, писало РИФ ФАН.