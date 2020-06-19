«Сначала тестирование, потом чипирование и фашистский режим». Схиигумен Сергий рассказал о конфликте в монастыре

Схиигумен Сергий раскритиковал игуменью Среднеуральского женского монастыря за то, что она хотела проверить двух монахинь на коронавирус. Так начался его конфликт с настоятельницей.

Игуменья Варвара, по словам схиигумена, решила сделать тест на COVID-19 двум монахиням в военном госпитале рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем. Об этом он заявил в новом видео, опубликованном на канале Всеволода Могучева на YouTube.

Игуменья Варвара не мать и не мачеха. Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский режим. С каким именем ассоциируется такая матушка Варвара? Схиигумен Сергий.

Схиигумен призвал православных написать в церковный суд о тех архиереях, которые нарушили правила. На время суда, по его словам, патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу надо сложить свои полномочия.

Сергий заявил, что храмы не закрывали на во время чумы, ни во время испанки. По его мнению, церковные здания закрывали только «богоборческие власти», в связи с этим он призвал сделать выводы.

Схиигумен Сергий, несмотря на предписание Русской православной церкви, остался в Среднеуральском женском монастыре и фактически отстранил настоятельницу. По сообщениям СМИ, на входе в монастырь дежурят казаки, которые пускают внутрь только определенных людей.