Уральского священника отстранили от службы. Он проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

Ранее в Сети появилось видео с обращением священника. В нем он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы. Ситуацию с коронавирусом он назвал «псевдопандемией». Он заявил, что жителям нужно «сажать картошку», пока не настал голод, а также предал анафеме сторонников закрытия храмов. Введенный властями режим самоизоляции схиигумен Сергий назвал «электронным лагерем сатаны».

В своем заявлении Екатеринбургская епархия заявила, что слова священника не выражают ее позицию. Кроме того, там отметили, что неоднократно просили священнослужителя внимательнее следить за текстом своих проповедей. Но все вразумления схиигумен игнорировал.

«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — говорится в сообщении.

Схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий известен также как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской. Кроме того, под его руководством в монастыре проводят обряды изгнания бесов.