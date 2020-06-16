Уральский священник захватил монастырь и взял в охрану местных казаков

Скандальный священник из Урала схиигумен Сергий проигнорировал запрет на служение и вернулся в монастырь, сверг новую настоятельницу храма и выставил охрану из местных казаков. Теперь на территорию церкви пускают только паломников.

Схиигумен Сергий Романов еще в мае был лишен возможности проповедовать из-за того то, что проклинал тех, кто закрыл храмы из-за угрозы заражения коронавирусом. Впоследствии священник был лишен права носить наперсный крест. Но это не остановило Сергия, и он вернулся в монастырь. Более того, он сместил игуменью — матушку Варвару Крыгину. На этом Сергий не остановился и предложил местным казакам охранять периметр монастыря. Корреспонденты издания 66.ru попытались попасть на территорию храма, но несколько крупных парней не дали журналистам пройти.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» секретарь Епархиального совета обители игумен Вениамин Райников объяснил, что священник не захватывал монастырь.

«Он там живет. Просто, может быть, боится, что его силой будут оттуда удалять, поэтому принимает меры безопасности, каких-то людей привлекает. У них конфликт с настоятельницей», — рассказал Райников.

Поведение Сергия может привести к тому, что его отлучат от церкви, но собеседник радиостанции пояснил, что это не происходит сразу, для начала нужно понять чего хочет священник. Однако то, что Сергий продолжает служение, несмотря на запрет, может привести к тому, что его лишат сана.