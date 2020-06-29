    29 июня 2020, 19:03

    Режиссер Собчак заявил о сексуальном насилии в Среднеуральском монастыре

    Мария Шагиахметова

    Накануне Ксения Собчак со своей съемочной группой поехала снимать осажденный схиигуменом Сергием Среднеуральский женский монастырь. Все закончилось потасовкой. Режиссер, которому сломали руку, рассказал радио «Комсомольская правда», что знает о случая сексуального насилия в церкви.
    Режиссер Собчак заявил о сексуальном насилии в Среднеуральском монастыре

    Как сообщил режиссер Сергей Ерженков, о детском сексуальном насилии свидетельствовал 21 человек. Эти люди — бывшие послушники.

    По его словам, в монастыре для СМИ стараются создать «красивую картинку», но тех, кто хочет «копнуть поглубже» подвергаются нападениям «людей в спортивных костюмах». Ерженков сам пострадал от такого, ему сломали руку. По мнению режиссера, в монастыре образовалась секта, которая дискредитирует Русскую православную церковь и все православие.

    Он также дал обещание, что фильм, который он готовит вместе к Собчак, обязательно выйдет. В нем расскажут не только о самом скандальном священнослужителе, но и том, что происходит внутри монастыря.

    27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду напали. Ведущую толкнули, режиссеру сломали рук, а операторам повредили камеры. Адвокат Собчак намерен добиться возбуждения уголовного дела