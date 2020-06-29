Режиссер Собчак заявил о сексуальном насилии в Среднеуральском монастыре

Как сообщил режиссер Сергей Ерженков, о детском сексуальном насилии свидетельствовал 21 человек. Эти люди — бывшие послушники.

По его словам, в монастыре для СМИ стараются создать «красивую картинку», но тех, кто хочет «копнуть поглубже» подвергаются нападениям «людей в спортивных костюмах». Ерженков сам пострадал от такого, ему сломали руку. По мнению режиссера, в монастыре образовалась секта, которая дискредитирует Русскую православную церковь и все православие.

Он также дал обещание, что фильм, который он готовит вместе к Собчак, обязательно выйдет. В нем расскажут не только о самом скандальном священнослужителе, но и том, что происходит внутри монастыря.

27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду напали. Ведущую толкнули, режиссеру сломали рук, а операторам повредили камеры. Адвокат Собчак намерен добиться возбуждения уголовного дела