Конец нерабочей недели, нападение на мужчину и ребенка в Новых Ватутинках, Москва в тумане. Неделя в фотогалерее

В России закончились федеральные нерабочие дни — с 8 ноября в разных регионах страны работу возобновят магазины, кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг. Скандал вокруг МХАТ после отмены спектаклей с Бузовой продолжает развиваться. Oxxxymiron 1 ноября выпустил клип «Кто убил Марка?», в котором рассказал о скандале десятилетней давности. Сильнейший туман накрыл Москву и заблокировал работу столичных аэропортов. Об этих и других новостях России и мира — в фотогалерее «360».

Конец нерабочих дней

7 ноября в России завершились нерабочие дни, которые ввели, чтобы снизить уровень распространения коронавирусной инфекции. С 8 ноября к работе вернутся рестораны, кафе, кинотеатры, непродовольственные магазины и ТЦ, а также предприятия сферы услуг.

Однако некоторые регионы приняли решение продлить нерабочие дни, потому что ситуация с коронавирусом там остается напряженной. Первой такое решение приняли власти Новгородской области, позже так поступили еще несколько субъектов.

Нападение на мужчину с ребенком

Четверо мужчин напали на отца с маленьким сыном в Новых Ватутинках. Происшествие попало на видео и вызвало общественный резонанс. Сперва СМИ писали, что нападавшие были мигрантами, однако позже выяснилось, что у троих мужчин было российское гражданство — они приехали в Москву из Оренбурга.

Следователи возбудили уголовное дело — сперва по статье «Хулиганство», однако потом его переквалифицировали в «Покушение на убийство». Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин после появления новых подробностей по делу — выяснилось, что один из мужчин ударил четырехлетнего ребенка, а у второго был нож.

Подозреваемых задержали и отправили под арест до 5 января. Они признали свою вину в хулиганстве, но отрицают попытку покушения. При этом мужчины заявили, что конфликт спровоцировал сам потерпевший.

Скандал вокруг МХАТ

Скандал вокруг МХАТ и Ольги Бузовой продолжает набирать обороты после отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором должна была участвовать певица. Причиной назвали плохую продажу билетов. Не исключено, что театр насовсем откажется от приглашения артистки в свои постановки, а также прекратит показывать представления со «сталинскими» настроениями.

2 ноября стало известно, что из театра ушли художественный руководитель Эдуард Бояков и пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина. Это произошло после назначения нового директора МХАТа — Владимира Кехмана. Имя Боякова вычеркнули из списка великих руководителей театра, которые в разные годы сохраняли традиции его основоположников, а его портрет сняли.

Москву накрыл аномальный туман

Аномальный туман обрушился на столицу 2 ноября — видимость ухудшилась до нескольких десятков метров. Из-за погодных условий Москва не могла принимать и отправлять самолеты — на несколько часов работа аэропортов остановилась. В результате воздушные суда, которые направлялись в столицу, были вынуждены приземляться в других городах, чтобы переждать непогоду.

В Нижнем Новгороде оказались десятки самолетов — пассажиры на несколько часов оказались заперты внутри без еды, воды и возможности остановиться в отеле. Некоторых становилось плохо: экипажу пришлось давать кислород несовершеннолетней девочке, чтобы сохранить ей жизнь. В результате ребенка передали врачам, а других детей выпустили на воздух.

Oxxxymiron рассказал о пощечине десятилетней давности

Рэпер Oxxxymiron 1 ноября выпустил трек «Кто убил Марка?», в котором рассказал подробности скандала десятилетней давности с Ромой Жиганом. Клип на эту песню начался с архивного видео, на котором Жиган требует, чтобы связанный Мирон Федоров (настоящее имя музыканта) извинился, а затем бьет его по лицу.

Oxxxymiron рассказал, что 10 лет сталкивался с последствиями этой истории из-за страха, что она раскроется. Он пояснил, что отказался идти к Дудю, потому что понимал — тот обязательно спросит его про скандал.

Байден раскритиковал «горящую тундру» в России

Джо Байден раскритиковал Россию на саммите по климату в Глазго. Американскому лидеру не понравилось, что Владимир Путин не участвует в подобных мероприятиях и якобы не хочет решать проблему с климатом, хотя «у него тундра горит». — так Байден решил обозвать тайгу.

При этом Путин записал видеообращение для саммита, в котором назвал лесные массивы страны уникальным ресурсом и вкладом в спасение планеты от изменения климата. Благодаря лесам Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Смерть из-за запрета абортов

В Польше женщина умерла на 22-й неделе беременности, когда врачи отказались делать ей аборт. Причиной гибели стал сепсис, который вызвала патология плода. Врачи установили патологию вскоре после госпитализации, но не стали делать аборт.

Девушка рассказывала родным, что они придерживались «выжидательной» стратегии. Врачи надеялись, что эмбрион умрет внутри матки, чтобы не попадать под статью о незаконном аборте. Плод умер, однако вслед за ним скончалась и девушка.

После того как о случившемся стало известно общественности, в Варшаве, Кракове и других городах прошли протесты против закона об абортах.

Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании

Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании студентки. Музыкант освободился из тюрьмы незадолго до этого — он отбывал наказание за сбыт и хранение наркотиков.

18-летняя студентка заявила, что 26-летний музыкант пригласил ее на Хэллоуин в коттедж. Около 04:00 1 ноября рэпер якобы ее изнасиловал, причем подругу он сначала насильно удерживал в комнате, но потом выгнал. При этом он бил студентку и угрожал ей, если она откажется от секса. Через несколько часов он якобы пришел снова, но девушка уже не сопротивлялась, чтобы он не применял силу. Сам Yung Trappa обвинения отрицает. По его версии, все случилось по обоюдному согласию.