В Польше отказ делать аборт женщине привел к ее смерти. В каких случаях необходимо прерывать беременность?

В Польше женщина умерла на 22-й неделе беременности после того, как врачи отказались делать ей аборт. Причина смерти — сепсис, вызванный патологией плода. По словам врачей, на таком проведение аборта в принципе опасно для здоровья.

Что произошло?

В сентябре женщину по имени Изабелла доставили в больницу города Пщины на 22-й неделе беременности. Во время госпитализации врачи подтвердили врожденные патологии у плода, но отказались делать аборт, написала газета Politico.

Как писала Изабелла своей семье, врачи придерживались «выжидательной» стратегии. Они хотели, чтобы эмбрион скончался внутри матки, чтобы не попасть под статью о незаконном аборте. Вскоре плод умер, но менее чем через 24 часа скончалась и сама женщина. Причина — септический шок. У нее остались муж и дочь.

В больнице заявили, что врачи и акушерки сделали все возможное, чтобы спасти жизнь беременной женщины и ее плода. Они добавили, что прокуратура расследует дело и подчеркнули: «все медицинские решения были приняты с учетом правовых норм и стандартов поведения, действующих в Польше».

После того, как о случившемся стало известно общественности, в Варшаве, Кракове и других городах прошли протесты против закона об абортах. До января 2021 года женщины в Польше могли прерывать только в трех случаях: она наступила после изнасилования или акта инцеста; жизнь женщины находится под угрозой; серьезные заболевания или врожденные пороки плода. Конституционный суд страны в январе принял решение о запрете абортов в третьем случае. А именно на него приходилась большая часть сделанных в Польше абортов.

Правозащитники говорят, что теперь врачам в Польше приходится ждать, пока плод, у которого нет шансов на выживание, умрет в утробе. Сразу они беременность не прерывают.

Адвокат, представляющая семью погибшей, отметила, что закон разрешает аборты в случаях, когда существует риск для здоровья матери. Но вынашивание плода с патологиями само по себе может представлять угрозу для здоровья. Определить, когда именно угроза достаточно велика для оправдания аборта, сложно.

Депутаты правящей партии «Право и справедливость» заявили, что беременная женщина умерла в результате врачебной ошибки.

«Случаются врачебные ошибки… и, к сожалению, женщины иногда все еще умирают при родах. Мы никому этого не желаем, но это определенно не имеет ничего общего с каким-либо решением трибунала», — сказал депутат Марек Суски.

Когда необходимо делать аборт?

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала «360», что на таком сроке прерывание беременности делается только, если это угрожает жизни матери или у плода тяжелые, несовместимые с жизнью пороки развития.

При этом, учитывая сроки, иногда у женщины приходится вызывать роды, потому что это безопаснее. Дело в том, что искусственно расширить шейку матки можно только до определенных размеров. При сроках от 20 недель и больше вытащить плод целиком при искусственном расширении невозможно. Его приходится измельчать внутри и вытаскивать частями.

«Эта операция тоже может быть опасной. Острыми костями плода можно поранить матку. Здесь роды как более физиологичный механизм срабатывают, но на таком сроке их запустить сложно», — объяснила Милютина.

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе объяснил, что обычно аборт назначается при любых патологиях, которые несовместимы с жизнью.

«Решение принимается на основании консилиума врачей и совокупности, полученных анализов, которые говорят о наличии серьезной, либо несовместимой с жизнью патологии, которая как следствие даст нежизнеспособный плод, либо плод с серьезной патологией», — сказал он.

Дальше решение принимает сама женщина. Например, есть случаи, когда пациентке сообщают, что ребенок родится с синдромом Дауна, и она принимает решение все равно рожать.

Почему появился септический шок?

По словам Милютиной, после внутриутробной гибели плода начинается его распад, который дает выраженную интоксикацию матери. Из-за этого происходит септический шок. Активные воспалительные изменения могут развиваться очень быстро, потому что матка — это огромная поверхность с хорошим кровоснабжением.

Лордкипанидзе добавил, что септический шок — это присоединение вторичной инфекции. Судя по всему, она присутствовала либо в половых путях, либо в околоплодных водах и успела попасть в организм женщины в настолько большом объеме, что вызвала смертельный исход.