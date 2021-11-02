Из-за аномального тумана в Москву не могут прилететь десятки самолетов. Часть из них задерживают или отменяют, а тех, кто успел вылететь, перенаправляют в другие города. В аэропорту Нижнего Новгорода уже коллапс — пассажиры часами не могут покинуть суда, еда и вода закончились, а в гостиницах нет мест. Никаких прогнозов не могут дать ни капитаны, ни диспетчеры, ни авиакомпании.

Пассажиры, которым предстояло прилететь в Москву 2 ноября, были вынуждены изменить свои планы. Из-за густого тумана, который держится над городом почти сутки, аэропорты не могут принять самолеты. Все суда, которым дали разрешение на вылет утром, перенаправили в соседние города.

Коллапс в Нижнем Новгороде

Напряженная ситуация из-за этого сложилась в аэропорту Нижнего Новгорода — там застряли десятки самолетов. По словам пассажира рейса Минеральные Воды — Самара, который должен был делать пересадку в Москве, около 14:00 в аэропорту Нижнего Новгорода было порядка 50 самолетов.

Пассажир другого застрявшего в аэропорту Нижнего Новгорода самолета Алексей рассказал «360», что автобус для них нашли только спустя 10 часов ожидания на борту. На некоторых бортах была еда, но персонал не мог просто раздать ее, так как она не входила в стоимость билетов.

Пассажирка рейса Краснодар — Москва Нина Куряшкина, летевшая на лечение, поделилась с «360»тем, что их борт прибыл в столицу на 20 минут раньше положенного, но еще почти час кружил над аэропортом, пытаясь сесть. После этого их перенаправили на запасной аэродром Нижнего Новгорода.

«Нас не принял Ярославль, нас не приняла Калуга. Все самолеты из Шереметьево шли в Калугу и Ярославль, нам досталось свободное место здесь. До Петербурга нам бы не хватило топлива. Мы ждали, сколько могли, вылетали по прогнозу погоды — был приемлемый», — объяснил по громкой связи капитан судна.

В аэропорту Нижнего Новгорода всего два трапа. Мы девятые из самолетов в очереди. И из двух автобусов для пассажиров один сломался. При этом аэропорт переполнен, гостиница переполнена. Все кафе и рестораны аэропорта закрыты, потому что там нет питьевой воды и еды Нина Куряшкина.

При этом, по словам капитана судна, на котором летела Нина, проблема еще и в том, что технический персонал, который сможет закрыть люки, может приехать в аэропорт только утром. Так что если пассажиры покинут борт, вылететь самолет не сможет, даже если ему дадут разрешение диспетчерские службы.

Также, как объяснил капитан по громкой связи, коллапс в аэропорту настолько серьезный, что скорая помощь не может проехать к самолетам, где людям стало плохо. Пассажирка другого самолета Надежда рассказала, что врачи все же смогли подняться на борт, а пассажиры вышли из салона. Однако дальше их не пустили, так как пока не нашли автобус.

Следственный комитет обещал проверить, почему в нижегородском аэропорту не хватило трапов и автобусов, из-за чего пассажиров держали в салонах самолетов.

Проблемы в аэропортах Москвы

Проблемы возникли и у пассажиров, планировавших вылет из Москвы. Александра Мосейкина с бабушкой и четырьмя детьми должна была вылететь в Сочи из Домодедово еще в 13:45. Однако сначала рейс просто откладывали, а затем перенесли на 22:20.

Аналогичные переносы, а то и вовсе отмены произошли и с другими рейсами. Ситуация осложняется тем, что все заведения в аэропортах закрыты либо работают только навынос.

«Ты не можешь сидеть в кафе, ты можешь только купить что-то навынос, при этом сидеть можно только либо на каком-то кресле, если найдешь свободное, либо на полу. Бизнес-зал забит. В комнату матери и ребенка по правилам Домодедово на одного взрослого должен приходиться один ребенок, то есть попасть туда мы можем только по очереди», — объяснила Мосейкина.

Пресс-секретарь Внуково заявил, что аэропорт работает в обычном режиме для условий ограниченной видимости. В Шереметьево и Домодедово, по словам представителей, старались принять все прилетающие суда, конечное решение о посадке принимали экипажи.