Более 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили из-за тумана

В среду в Москве снова задерживают авиарейсы из-за тумана. По данным «Яндекс.Расписания», 42 рейса задержаны и еще 20 отменены.

Второй день в городе и области стоит нелетная погода.

По данным на 10:40 по московскому времени, во Внуково от расписания отстают 18 рейсов, шесть отменены. В аэропорту Домодедово задержаны вылеты 24 самолетов и пять рейсов отменены, в Шереметьево не смог вовремя вылететь один самолет, девять рейсов были отменены.

В аэропортах Москвы вечером 2 ноября задержали и отменили более 150 рейсов. Причиной стал сильный туман, из-за которого свыше 70 самолетов перенаправили на запасные аэродромы. В среду все самолеты до Москвы, которые вчера из-за тумана пришлось экстренно перенаправить в аэропорт Нижнего Новгорода, отправили в столицу. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным синоптика Александра Ганьшина, метеорологи разделяют туманы на адвективные и радиационные, так как все зависит от механизма их образования. В Москве, по его словам, был как раз радиационный. В среду москвичей ждет потепление до +9 градусов и небольшой дождь.