Пощечина десятилетней давности. Что означает клип Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

Рэпер Oxxxymiron 1 ноября выпустил трек «Кто убил Марка?», который стал первым с 2017 года. В тот же день появился и клип на эту песню — он начался с видео, на котором мужчина требует, чтобы связанный Мирон Федоров (настоящее имя музыканта) извинился, а затем бьет его по лицу. Это — архивный ролик десятилетней давности, и Oxxxymiron бьет другой рэпер — Рома Жиган. «360» рассказал подробности этого конфликта.

Новый трек Oxxxymiron «Кто убил Марка?» длится 10 минут. В нем рэпер рассказывает о различных моментах своей жизни, в том числе о конфликте, который произошел 10 лет назад. Клип начинается именно с этой истории, его открывает заставка: «Следующее видео могло выйти 1 ноября 2011 года, но выходит ровно 10 лет спустя».

После заставки появляется архивное черно-белое видео, на котором Oxxxymiron и другой мужчина сидят связанными в окружении нескольких человек. Один из них — Рома Жиган (Роман Чумаков) — требует, чтобы рэпер извинился, и когда Oxxxymiron просит прощения, бьет его рукой по лицу.

Конфликт с Жиганом произошел в 2011 году, когда Oxxxymiron и Шокк (Дмитрий Хинтер) еще состояли в Vagabund. Они не раз вспоминали Жигана в своих треках в негативном контексте. В конце октября, после концерта в Москве, несколько людей в масках и с оружием ворвались на съемную квартиру, чтобы заставить рэперов извиниться за свои слова. Известно, что у Oxxxymiron и у Шокка были разные взгляды на конфликт.

Oxxxymiron 1 ноября 2011 года опубликовал ролик, в котором извинился за «задевания» Жигана, а также объявил о своем уходе из Vagabund. Тем временем Жиган начал публиковать ролики с «лещами» Шокку на YouTube — в то время такое отношение к человеку могло стать серьезным ударом по его репутации. «Лещи» в начале 2010-х считались максимальной степенью унижения в рэп-конфликтах.

При этом на опубликованных видео Шокк стоял на коленях, а Oxxxymiron сидел на диване — его не трогали. Такое разделение произошло как раз из-за разных позиций музыкантов: Oxxxymiron извинился, а Шокк отказался это делать. Об этом Дмитрий Хинтер рассказал в одном из интервью — он пояснил, что Жиган шантажировал их этими видео.

«Если мы на следующем концерте извиняемся за песню „Дегенеративное искусство“, то кадры из квартиры не попадут в Сеть», — отметил он.

В результате Шокку пришлось уехать из России из-за ситуации с Жиганом. Он не раз подчеркивал, что не жалеет о своем решении уехать и считает единственной ошибкой только то, что он потом не вернулся назад.

При этом Oxxxymiron подчеркнул, что ситуация с Жиганом не отпускала его долгие годы. Он снялся в фильме Жигана BEEF об истории русского хип-хопа и его конфликтов. В треке «Кто убил Марка?» Oxxxymiron подчеркивает, что делал то, что от него хотели, чтобы его будущие дети не увидели ролик «с отцом на коленях и пощечиной».

Из-за этой же ситуации Oxxxymiron отказался приходить на интервью к Юрию Дудю — он боялся, что тот поднимет тему Жигана и «лещей». В треке он также рассказывает, что начал ходить на психотерапию, чтобы проработать этот конфликт. В результате он принял решение самостоятельно опубликовать видео, появление которого в Сети так его пугало.

«Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет», — подчеркнул он в треке. Кроме того, он публично предложил Жигану позвонить ему, чтобы поговорить о событиях того времени. Он подчеркнул, что «свое отмолчал» и теперь Жиган ничего ему не сделает.