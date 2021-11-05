Хулиганство превратилось в покушение на убийство. Главное о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Четверо мужчин напали на отца с маленьким сыном в Новой Москве. После случившегося возбудили дело по статье «Хулиганство», однако во время расследования выяснились новые обстоятельства. В результате председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела на «Покушение на убийство». Произошедшее вызвало большой общественный резонанс, к этому моменту известно о троих задержанных, еще одного нападавшего ищут правоохранители. «360» собрал главное к этому часу.

Что произошло в Новых Ватутинках

Видео с дракой в микрорайоне Новые Ватутинки появилось в Сети вечером 4 ноября. На кадрах видно, как группа из четверых мужчин напала на отца, который гулял с ребенком. Причину конфликта из ролика понять невозможно. Видно только, что в какой-то момент от ударов мужчина упал и стал кричать, призывая нападавших не пугать его ребенка, а выяснить все один на один.

Эффекта его слова не возымели — на него посыпалась очередная порция оскорблений. Ребенок отбежал в сторону и оттуда наблюдал, как бьют его отца.

Рассказ пострадавшего

Самого пострадавшего уже допросили в полиции. Подробности его слов приводят СМИ. Мужчина поделился, что в тот момент с ним гулял его приятель. Компания мужчин сделала им замечание, которое звучало обидно. Завязалась словесная перепалка, которая постепенно переросла в драку.

Также пострадавший отметил, что у одного из напавших в руках был предмет, похожий на нож. Выяснилось, что под горячую руку попал и ребенок — его ударили по лицу перед тем, как он отбежал подальше от дерущихся.

После появления этих сведений глава СК Бастрыкин распорядился переквалифицировать дело на более тяжкую статью. Кроме того, он дал поручение оказать ребенку, который стал невольным свидетелем конфликта, всю необходимую психологическую помощь. Необходимо также установить, не получил ли мальчик физических травм.

Что известно о нападавших

Изначально появлялась информация, что нападавшие мужчины могли быть мигрантами. Но позже выяснилось, что все они россияне и приехали в Москву из Оренбурга. Telegram-канал «112» опубликовал данные допроса задержанных.

Один из участников драки рассказал, что причиной ссоры стала якобы вторая сторона. Мужчины, проходя друг мимо друга, столкнулись локтями и начали из-за этого конфликтовать. На вопрос о том, был ли с пострадавшим мужчиной ребенок, задержанный ответил, что «вроде да». Он добавил, что в перепалке принимали участие и его братья. На данный момент задержаны трое из четверых подозреваемых, еще одного мужчину разыскивает полиция.

Реакция микрорайона

В Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком люди начали собираться на улицах, опасаясь новых конфликтов с приезжими. Местный житель Алексей рассказал «360», что люди даже приехали из других районов, чтобы в случае чего поддержать. Он добавил, что лично не знает пострадавшего, но живет в доме в 100 метрах от места драки.

Мужчина поделился, что буквально месяц назад у них во дворе среди белого дня случился конфликт с поножовщиной. В драке участвовали около десяти человек, обошлось без жертв, но травмы были серьезными.

В самом микрорайоне после случившегося полиция проводит рейды. Местная жительница пожаловалась, что ее мужа задержали, когда он пошел встречать маму в аэропорт. Она рассказала, что супруга остановили, проверили у него документы и увезли в отделение.