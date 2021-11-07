Обвиняемые в нападении в Новых Ватутинках назвали потерпевшего провокатором

Четверо задержанных после нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках заявили, что конфликт спровоцировал сам потерпевший. Об этом адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко сообщил РИА «Новости».

Обвиняемые отказались признать свою вину. Адвокат рассказал, что они считают себя такими же потерпевшими.

«Им так же наносились удары, и мы по-прежнему утверждаем, что провокатором этого конфликта явилась потерпевшая сторона», — сказал Масютенко.

Потерпевший в ходе очной ставки вел себя агрессивно, добавил защитник. По его словам, чтобы не допустить конфликта в кабинете следователя, мужчину даже пришлось успокаивать.

Одного из нападавших по решению Щербинского суда Москвы заключили под стражу.

Четверо мужчин напали на отца с ребенком в Новой Москве вечером 4 ноября. После этого завели дело о хулиганстве, но позже по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью «Покушение на убийство». Адвокат Сергей Афанасьев ранее сообщил «360», что если нападавших будут судить за умышленное покушение и докажут вину, им может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.